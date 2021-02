Roze Golf 21-02: als je in het verkeerde lichaam geboren bent

on

Wat als je als meisje geboren wordt in het lichaam van een jongen Of andersom? Het overkwam Thomas van der Meer. Hij schreef de roman ‘Welkom bij de Club’.

In het boek beschrijft hij over de transitie van de hoofdpersoon, die niet geheel toevallig Thomas heet. Hij vertelt over zijn boek en over hoe zijn transitie zijn leven veranderde

Kijk hier voor meer informatie over het boek en de schrijver.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 21 februari tussen 22:00 en 22:30 en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

