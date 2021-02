Avondklok Roze Golf: Hans Schiffers van de Arbeidsvitaminen

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: Hans Schiffers van de jarige Arbeidsvitaminen.

Arbeidsvitaminen bestaat vandaag precies 75 jaar en is daarmee het oudste programma van de Nederlandse radio. Het programma wordt tegenwoordig gepresenteerd door Hans Schiffers.

In de Roze Golf van 16 februari 2014 was Hans Schiffers samen met zijn man Rob Sol te horen over het geheim van hun relatie:

