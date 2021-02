Avondklok Roze Golf: de te jong overleden Ewoud Broeksma

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de te jong overleden fotograaf Ewoud Broeksma.

Het is vandaag 18 februari, de sterfdag van fotograaf Ewoud Broeksma. Hij werd 61 jaar. Ewoud werd geboren in Hengelo, groeide op in Almelo en studeerde rechten in Groningen. Na zijn studie legde hij zich toe op de fotografie.

Ewoud Broeksma fotografeerde bijna 30 jaar voornamelijk sporters, vaak naakt of, zoals hij het benoemde, ‘puur’. Regionaal werd hij met name bekend met diverse fotoseries waaronder ‘Hemd van het Lijf’ voor het Dagblad van het Noorden.

In de Roze Golf van 7 juli 2019 vertelde zijn Albert Broeksma over zijn overleden broer en legden de galeriehouders Jan van Stralen en Sandro Kortekaas van Galerie MooiMan in Groningen uit wat het werk van Broeksma zo bijzonder maakt:

