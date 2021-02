Steun voor homoseksuele voetballers in tijdschrift 11Freunde

on

In het nummer van het Duitse voetbaltijdschrift 11Freunde spreken ruim 800 voetballers zich uit voor de campagne ‘U kunt op ons rekenen’. De campagne is bedoeld als tegengeluid voor homofobie binnen de voetballerij.

Het laatste nummer van 11Freunde heeft verschillende covers, waarop voetballers een bord vasthouden met de tekst ‘Ihr könnt auf uns zählen!’ (‘U kunt op ons rekenen!’). Onder de voetballers zijn Bundesliga-spelers als Max Kruse en Christopher Trimmel van Union Berlin en Dedryck Boyata en Niklas Stark van Hertha Berlin.

Er is geen enkele openlijk homoseksuele speler in het Duitse betaalde voetbal.

‘Dat zou je kunnen verdoezelen door erop te wijzen dat seksuele geaardheid de privéaangelegenheid van elk individu is. Dat is het ongetwijfeld. Maar aangezien de meeste spelers maar al te graag poseren met hun partners, ontstaat het vermoeden dat homoseksuele spelers andere redenen hebben om hun oriëntatie geheim te houden. Bijvoorbeeld de angst voor misbruik in de stadions, maar ook voor afwijzing in de kleedkamer en voor onberekenbare aandacht.’

‘Om in ieder geval de angst te verminderen om door de andere spelers te worden verstoten, hebben we alle Bundesliga-teams gevraagd een verklaring te steunen die homoseksuele spelers de solidariteit van hun collega’s verzekert. Veel professionals hebben onze brief ondertekend, en daar waren we erg blij mee. Een ding is duidelijk: dergelijke verklaringen zijn geen oplossing, maar ze zijn een begin’, aldus het hoofdcommentaar in het tijdschrift,

Ondertekenaars benadrukken dat niemand onder druk mag worden gezet om uit de kast te komen. ‘Dat is de vrije beslissing van elk individu. Maar we willen dat iedereen die dat wel doet, verzekerd is van onze volledige steun en solidariteit.’

Als eerste prominente Duitse voetballer maakte Thomas Hitzlsperger in 2014 na zijn carrière bekend dat hij homoseksueel is.

(Bron: 11Freunde, ZDF; foto: 11Freunde)

