LHBTI-asielzoeker met psychische stoornis in isolatie gezet

on

Een bedreigde en gediscrimineerde homoseksuele asielzoeker is in het azc in Dronten door het COA als straf voor twee weken in isolatie geplaatst. De man lijdt aan een psychische stoornis, meldt LGBT Asylum Support.

De asielzoeker kreeg de maatregel opgelegd nadat hij bij het COA had geklaagd over een homofobe medebewoner die hem bedreigde en discrimineerde.

De medebewoner vroeg om overplaatsing van ‘deze flikker’ waarna de homoseksuele asielzoeker protesteerde bij het COA over het vervolgen van homo’s. Het COA legde vervolgens de homoseksuele asielzoeker die opkwam voor zijn rechten, een maatregel op van twee weken ‘time-out’.

Vijf graden

Een time-out maatregel is de meest zware, vrijheid beperkende maatregel, bedoeld voor overlastgevers, die het COA kan opleggen. Doel van deze isolatie is dat het COA door middel van een sobere opvang een gedragsbeïnvloeding voor elkaar wil krijgen. Dat houdt onder meer in dat er geen contact met andere bewoners mag zijn en dat er één keer per dag voedsel verstrekt wordt.

In de ruimte waar de asielzoeker moet verblijven, is het niet warmer dan vijf graden Celsius. Ook is er geen toezicht op de asielzoeker met een erkende psychische stoornis en is de medicatie niet toereikend voor de twee weken dat de man zit opgesloten.

‘Werkelijk on-Nederlands’, geeft Sandro Kortekaas, voorzitter LGBT Asylum Support aan. ‘Het gaat hier om een zeer kwetsbare asielzoeker. Het COA is op de hoogte dat hij homoseksueel is als ook dat hij een psychische stoornis heeft. Iedereen kan nagaan dat isolatie averechts zal werken. Bovendien is de opgelegde maatregel volgens de asielzoeker zonder hoor- en wederhoor genomen en is door het COA de aangifte tegen de dader bij de politie gefrustreerd. Een medebewoner heeft hem naderhand onder dwang een ontlastende verklaring laten opstellen terwijl hij hem voor flikker uitschold.’

Rechter

Eind vorig jaar werd een rechtszaak van een asielzoeker tegen een time-out maatregel gewonnen. De rechter stelde de LHBTI-asielzoeker in het gelijk. De rechter was van mening dat de asielzoeker niet gehoord was door het COA voordat de maatregel werd opgelegd.

Volgens LGBT Asylum Support is in Dronten opnieuw de maatregel opgelegd, terwijl het er op lijkt dat ook in dit geval een soortgelijke, gebrekkige en onrechtmatige besluitvorming de basis is.

‘Daarmee handelt het COA opnieuw in strijd met de Nederlandse wet. De asieladvocaat van de homoseksuele asielzoeker heeft beroep aangetekend bij het COA tegen de opgelegde maatregelen.

(Bron: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws