Avondklok Roze Golf: Adriënne Nijssen vertelt over haar boek

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: in gesprek met schrijfster Adriënne Nijssen over haar boek ‘In de holte van haar arm’

In 2004 verscheen ‘In de holte van haar arm, het debuut van schrijfster Adriënne Nijssen. Het is een bundel met verhalen over ontroerende, leuke of aangrijpende gebeurtenissen uit de levens van veelal lesbische vrouwen. In de Roze Golf van 3 oktober 2004 een gesprek met de schrijfster.

Veder in deze uitzending aandacht aan een weigerambtenaar in Leeuwarden en de openstelling in Spanje van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht:

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder, Overijssel