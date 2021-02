Pastoor Valkering door politie en deurwaarder uit huis gehaald

on

Pastoor Pierre Valkering is vrijdag uit zijn ambtswoning in Amsterdam gezet. Hij weigerde uit eigen beweging te vertrekken, ondanks dat de rechter in ene kort geding oordeelde dat hij niet in de pastorie mocht blijven wonen.

Tientallen kerkgangers hadden zich voor de pastorie verzameld om Valkering te steunen. ‘Ik moet nu weg op deze bijzondere manier en onder protest’, zei Pierre Valkering voor de ambtswoning van de Vredeskerk.

Valkering werd in 2019 ontslagen nadat hij in zijn boek openhartig vertelde over zijn homoseksualiteit, darkrooms en pornoverslaving. In een verklaring stelde het bisdom van Haarlem-Amsterdam dat de kerk ‘alle begrip heeft voor menselijke zwakheid’, maar het ook onverteerbaar vond dat hij niet zou willen streven naar een celibatair leven.

Valkering wilde het hoger beroep afwachten,. Daarnaast is hij kwaad over een melding van grensoverschrijdend gedrag uit 2018. ‘Daar kan ik niet mee leven. Ik voel mij belasterd.’ Volgens hem is de melding nooit goed onderzocht. ‘De handtekening van de paus zelf staat er nota bene onder. Dat moet worden gecorrigeerd.’



Volgens het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft de melding van overschrijdende gedrag geen enkele rol heeft gespeeld bij het ontslag van Valkering. Het bisdom heeft Valkering een vervangende woning in Alkmaar aangeboden, maar die heeft hij geweigerd.

Kijk hier naar een interview met Pierre Valkering in Op1 van vrijdag 12 februari 2021:

(Bron en screenshot: AT5)

