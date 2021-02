Avondklok Roze Golf: wat of wie staat voor jou op Nummer 1?

on

Avondklok Roze Golf: door met het duiken in het archief van de Roze Golf om de tijd thuis een beetje aangenaam door te komen. Vanavond: de Nummer 1 Week.

De Nummer 1 Week was een speciale week van Radio Oost in de eerste maand van 2010. De Roze Golf deed mee met de vraag: wie of wat staat bij jou op Nummer 1? Het leverde veel reacties op, zoals die van Adrie uit Zwolle. Voor hem stond gezondheid op nummer één. Hij was net hersteld van de Mexicaanse griep…

Luister hier naar de Roze Golf van 10-01-10:

