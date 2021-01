Populaire rabbijn waarschuwt: van vaccin kun je homo worden

on

Rabbijn Daniel Asor waarschuwt zijn volgers dat je homoseksueel kunt worden van het COVID-vaccin. Daarmee gaat hij in tegen vooraanstaande rabbijnen in Israël die hebben opgeroepen alle voorzorgsmaatregelen te nemen om de pandemie in te dammen, inclusief vaccinatie.

Volgens Asor zijn zowel het virus als de vaccins het werk van een ‘wereldwijde kwaadwillende regering’ die probeert ‘een nieuwe wereldorde te vestigen’, schrijft de Israëlische nieuwssite Israel Hayom.

De populaire rabbijn met tienduizenden volgers op sociale media, drong er bij zijn volgelingen op aan zich niet te laten vaccineren tegen het coronavirus, en waarschuwde hen dat ze hierdoor homoseksuelen zouden worden.

Asor noemt de Wereldgezondheidsorganisatie en de farmaceutische giganten Pfizer en Moderna ‘criminele organisaties’ die opzettelijk ultraorthodoxe leiders hebben misleid om vaccinatiebewegingen te ondersteunen door hen valse gegevens over de componenten en efficiëntie ervan te presenteren.

Hij stelt verder dat het virus is vrijgegeven om de ‘wereldbevolking uit te roeien’ en dat de vaccins deze agenda willen bevorderen.

(Bron: Israel Hayom; foto: screenshot Youtube)

