Basketballer wil geen dubbelleven meer en komt uit de kast

‘Mijn naam is Marco Lehmann. Ik ben een 27-jarige professionele 3×3 basketbalspeler en ik besloot dat ik niet zou wachten tot ik met pensioen zou gaan om aan te kondigen dat ik homo ben.’

De Zwitserse 3×3 topbasketballer vertelt in een artikel op de website van de International Basketball Federation dat hij homoseksueel is.

‘Mijn familie, mijn vrienden, mijn 3×3 teamgenoten weten het al een tijdje, maar dat is het dan. Ik had het waarschijnlijk geheim kunnen houden tot de schemering van mijn professionele carrière. Maar ik besloot anders.’



In 2019 stortte hij in. ‘Ik was al zo lang van persoon veranderd dat het mijn geestelijke gezondheid aantastte. Elke week hetzelfde oude liedje: mijn vriend bracht me naar het vliegveld en op het moment dat ik door de beveiliging ging, veranderde de gelukkige homoseksuele man met een relatie in de emotieloze professionele atleet, die niet over zijn persoonlijke leven wilde praten.’

Dubbelleven

Marco Lehmann meldde zich ziek in de hoop dat het weer beter met hem zou gaan. ‘Het reisverbod en de wedstrijdonderbreking als gevolg van de pandemie hielpen me mijn mentale problemen te verbergen voor de basketbalwereld.’

In de basketbalwereld zijn geen openlijke homo’s. ‘Homo zijn in die setting is een taboe. Mensen praten er niet over.’ Lehmann vindt dat dat moet veranderen. Volgens hen stoppen veel jonge jongens met teamsporten als ze ontdekken dat ze homoseksueel zijn.

Angst

De houding van coaches die zwak spel associëren met homo’s en spelers onder elkaar die negatief over homo’s praten, maakten dat Marco lange tijd zijn mond hield. Ook was hij bang geen nieuwe contracten te krijgen als iedereen zou weten dat hij homo is.

Hij besloot voor zichzelf te kiezen: ‘Al deze situaties. Alle slapeloze nachten. Alle momenten van angst en twijfel aan jezelf hebben hiertoe geleid. De tijd is gekomen om van de rest van mijn carrière te genieten zonder een dubbelleven te leiden of mijn ware zelf te verbergen.’

Voorbeeld

Marco Lehmann hoopt dat andere homoseksuele sporters zijn voorbeeld volgen, niet alleen in Zwitserland, maar wereldwijd:

‘Het verandert niets als een speler na een grote overwinning zijn vriendin of zijn vriendje knuffelt. Naar mijn mening kan een atleet alleen presteren op het hoogste niveau als hij vrede heeft met zichzelf. En vanaf vandaag zal ik dat zijn.’



(Bron: Fiba; foto: Instagram Marco Lehmann)

