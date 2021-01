Roze Golf 17-01: Kunstenaar Aloysius schildert blote mannen

on

De Oldenzaalse kunstenaar Aloysius schildert het liefst blote mannen, maar is steeds meer begaan met de gevolgen van de klimaatsverandering. Dat thema komt dan ook terug in zijn nieuwere werk.

Aloysius is zijn pseudoniem, hij wil liever niet met zijn echte naam in de publiciteit gezien zijn ander werkzaamheden. Verslaggever Bart Oude Scholten sprak met hem over zijn schilderkunst, maar ook over zijn eerdere huwelijk met een vrouw en zijn verhuizing naar Oldenzaal.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 17 januari tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.





Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel