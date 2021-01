Topgolfer Justin Thomas schaamt zich na gebruik woord flikker

on

Golfer Justin Thomas heeft zijn excuses aangeboden voor homofobe opmerking tijdens het een toernooi op Hawaii. Hij riep ‘faggot’ toen hij tijdens de derde ronde een putt miste.

Het scheldwoord werd geregistreerd door een microfoon langs de baan.

De organisatie van het toernooi noemde het gedrag van van de nummer van de wereld ‘onacceptabel’. De golfer krijgt waarschijnlijk een boete.

Justin Thomas bood na zijn derde ronde zijn verontschuldigingen aan. ‘Ik ben een volwassen man, er is geen enkele reden om zoiets te zeggen. Hier zijn geen excuses voor. Het is verschrikkelijk. Ik schaam me diep. Dit is niet hoe ik ben. Helaas heb ik het wel gedaan, ik moet het toegeven. Het spijt me heel erg.’

Op sociale media ontstond ophef over het gebruik van het woord ‘faggot’ (flikker) door Thomas, hoewel er ook zijn die zich afvragen waar het naar toe moet als iemand zichzelf al niet meer flikker mag noemen.

(Bron: The Guardian, Twitter; foto: screenshots Twitter)

