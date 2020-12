Namen gepubliceerd van homokoppel dat wordt uitgezet

on

In het blad VreemdelingenVisie , een uitgave van IND, COA en DT&V, staan de namen van een homokoppel uit Trinidad en Tobago, dat wordt teruggestuurd.

Met de publicatie van de namen loopt het stel gevaar in eigen land, stelt LGBT Asylum Support.

De stichting die LHBTI-asielzoekers bijstaat, vraagt in een brandbrief aan verantwoordelijk staatssecretaris Broekers-Knolde asielaanvraag van beide mannen te heroverwegen.

In het artikel ‘In het azc hing de regenboogvlag. Ongelofelijk!’ vertellen beide mannen hoe ze in het azc in Weert aankwamen en eindelijk zichzelf konden zijn: ‘In Trinidad en Tobago kon je niet in het openbaar voor je homoseksualiteit uitkomen. Dat je daar open en vrij over kunt zijn, was compleet nieuw voor ons.’

De dag voor het artikel werd gepubliceerd, werd hun asielaanvraag afgewezen en kregen ze op de dag van publicatie, 10 december, een uitnodiging van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) om hun vertrek te bespreken. Hun terugkeer staat voor de eerste week van januari via Curaçao gepland.

Geen toestemming

Volgens LGBT Asylum Support wist het koppel niet dat hun verhaal in VreemdelingenVisie zou worden gepubliceerd. Ook zouden ze geen toestemming hebben verleend om hun namen te noemen.

Sandro Kortekaas, voorzitter van LGBT Asylum Support, noemt de gang van zaken ‘zeer onzorgvuldig.’

Met de publicatie waarin beide partners met voor-, achternaam, leeftijd en land van herkomst vermeld worden, neemt de staatssecretaris volgens LGBT Asylum Support een ‘enorm risico’.

Derde keer

Het is de derde keer dit jaar dat de stichting de staatssecretaris een brandbrief stuurt over schendingen van privacy van LHBTI-asielzoekers door haar eigen diensten. ‘Eerder met een asielzoeker uit Oman waar het ministerie informatie verstrekte aan de ambassade van Oman, vervolgens de woordvoerder van het COA die in de media het azc meldde waar de partner van Happy uit veiligheid was ondergebracht.’

(Bron: LGBT Asylum Support; foto: archief)

