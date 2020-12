Rémy Bonny: Het was een rampzalig jaar voor LGBTI-rechten

on

‘Zonder enige twijfel was 2020 het slechtste jaar voor LGBTI-rechten van de voorbije twee decennia in de Europese Unie.’ Dat stelt politicoloog en LGBTI-activist Rémy Bonny in een opiniestuk in het Belgische weekblad Knack.

‘De conservatieve regeringen van Hongarije en Polen misbruikten de mediafocus op de pandemie om zonder enig protest basisrechten van de LGBTI-gemeenschap weg te nemen. Het anti-LGBTI virus dreigt zich te verspreiden naar de rest van de EU en andere minderheden als we niet doeltreffend ingrijpen’, waarschuwt Rémy Bonny.

Hij beschrijft in hoe met name in Polen wordt opgetreden tegen demonstranten die strijden voor LHBTI-rechten en hoe Europa zich in stilzwijgen hult.

‘Nog nooit stonden mensenrechten zo sterk onder druk in de EU. We moeten de handen in elkaar slaan ter verdediging van LGBTI-rechten. LGBTI-personen zijn het eerste slachtoffer van een autocratische golf die door de EU trekt. Als we dit niet meteen een halt toeroepen, dreigt het volledige Europese vredesproject de schop op te gaan.’

(Bron: Knack.be; foto: Facebook)

