‘Futuristische’ mode-ontwerper Pierre Cardin (98) overleden

De Italiaans-Franse modeontwerper Pierre Cardin (98) is overleden. Hij was een van de laatste grote modeontwerpers uit de jaren ‘60 en ‘70 en vooral bekend voor zijn indertijd futuristische en optimistische kleren.

De collecties worden nu wereldwijd in musea getoond. Hij was meer dan zeven decennia actief in modeland.

Pierre Cardin werd op 2 juli 1922 geboren in Noord-Italië, als kind van Franse wijnboeren.

Hij opende in de jaren ’50 zijn eigen atelier en winkel ‘Eve’, gevolgd door de mannenwinkel ‘Adam’. In 1959 stelde hij zijn eerste prêt-à-porter-collectie voor.

Cardin kleedde beroemdheden als Cathérine Deneuve en Mia Farrow. Hij was korte tijd verloofd met actrice Jeanne Moreau, maar kwam kort daarna uit de kast als homo.

Tot op hoge leeftijd bleef Pierre Cardin aan het roer van zijn bedrijf. In Parijs heeft hij zijn eigen Pierre Cardin-museum.

(Bron: VRT; foto: screenshot BRT-programma Penelope, 4 maart 1965)

