Trend in Amerika: kerstfilms voor de hele familie met roze rand

Kerstfilms zijn in Amerika een traditie. Maar ze zijn bijna altijd hetzelfde: sneeuw, familiediners en iemand die de liefde van zijn leven tegenkomt. En bijna altijd man-vrouw.

Bijna, want dit jaar zijn er zes kerstfilms met een LHBTI-thema. Twee daarvan zijn in Nederland te zien: Let is snow (Netflix) en Happiest Season (Pathé Thuis).

De opkomst van LHBTI-kerstfilms wordt besproken in Nieuwsweekend van Omroep Max (NPO Radio 1). De presentatoren Mieke van der Weij en Peter de Bie praten over de trend met NRC- filmrecensent Dana Linssen.

(Foto: screenshot trailer Happiest Season)

