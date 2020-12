Documentaire ‘De Oversteek’ portretteert vier transgenders

on

‘De Oversteek’ is de titel van een documentaire gemaakt door Claire Slingerland. ‘Met mijn docu wil ik het taboe op transmensen doorbreken’.

‘Er zijn zowel mannen als vrouwen die respectievelijk liever vrouw of man waren geweest. Zij maken vaak heftige periodes door.’

De inspiratiebron voor de documentaire is de transgender-oversteekplaats in Almere, die vlakbij het Flevoziekenhuis en de hogeschool Windesheim ligt. Na een succesvolle crowdfunding kon Claire Slingerland overgaan tot het verfilmen van haar ideeën.

‘Transmensen worden vaak niet voor vol aangezien in onze maatschappij’, licht Slingerland toe. ‘En zo gemakkelijk en zonder erbij na te denken als mensen over het transgenderpad lopen, zo vanzelfsprekend zouden transgender mensen onderdeel van onze maatschappij moeten zijn.’

‘Begrip kweken, taboe doorbreken’

Voor veel transmensen is de oversteek naar wie ze echt zijn, vaak niet zo moeiteloos en vanzelfsprekend geweest, weet Slingerland. ‘En nog steeds zijn er transmensen die de oversteek naar wie ze werkelijk zijn, niet durven te maken.’

In de documentaire ‘De Oversteek’ vertellen vier transmensen uit Flevoland hoe ‘de weg naar zichzelf’ is verlopen en wat het met hen gedaan heeft, nu ze helemaal zichzelf kunnen zijn. ‘Met hun verhalen hoop ik begrip te kweken en het taboe op ‘trans mens zijn’, te doorbreken.’

Sociale kant

Aangezien veel programma’s en documentaires aandacht besteden aan de medische transitie bij transgenders, wilde Slingerland zelf een docu maken over de sociale kant. ‘Waarom heeft iemand zich niet veilig gevoeld om met zijn of haar gevoelens naar buiten te komen? Waardoor heeft iemand toch de stap gezet? En wat heeft dat voor gevolgen gehad? Hoe reageert de omgeving? En hoe ervaart iemand het om zich nu in de openbare ruimte te bewegen? Welke reacties komen daarop en hoe ga je daarmee om? Dat zijn allemaal vragen die ik in mijn documentaire De Oversteek stelde aan andere transmensen.’

Omroep Flevoland

De documentaire ‘De Oversteek’ van Claire Slingerland is zondag 27 december te zien bij Omroep Flevoland en via bijna alle providers bovendien landelijk beschikbaar. ‘Dat is natuurlijk heel fijn. Want alles begint bij begrijpen waarom we doen wat we doen en zijn wie we werkelijk zijn. En ervoor uitkomen… daar is moed voor nodig.’

