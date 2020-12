Paus vindt de geaardheid van zanger Dotan ‘geen probleem’

on

Zanger Dotan treedt op in het Italiaanse tv-programma ‘Show Do Vaticano’ dat elk jaar op kerstavond wordt uitgezonden. Hij is de eerste Nederlandse artiest die optreedt in dat programma.

Donderdag gaat Dotan naar Italië voor de opnames, zo maakte hij dinsdagavond bekend.

Tijdens repetities voor de show staat een ontmoeting met de paus gepland.

In de ochtendshow van Frank Dane op Radio 538 vertelde Dotan dat hij aan zijn management gevraagd heeft of bij de tv-producenten wel bekend is dat hij homoseksueel is.

‘Ik wil daar nooit meer gesloten over zijn’, aldus de zanger in het radioprogramma. De zanger kreeg bevestiging dat zijn geaardheid bekend is en dat het geen problemen oplevert.

Volgens Dotan is het voor mensen ‘uit mijn gemeenschap een belangrijk signaal dat de paus mij wil ontmoeten’. Hij noemde de huidige paus ‘progressiever dan zijn voorgangers’.

‘Ik vind het een ontzettende eer om in het Vaticaan te mogen optreden en de paus te mogen ontmoeten. Het Vaticaan is één van de mooiste plekken ter wereld om te mogen spelen. Wat er allemaal gebeurd is met mijn muziek in Europa dit jaar is ongelooflijk en dit voelt als een kers op de taart’, aldus de zanger in de Ochtendshow.

Tijdens de jaarlijkse Show Do Vaticano treden grote artiesten op uit Italië en andere landen. Normaal gesproken is er een groot publiek aanwezig, maar dit jaar blijft de zaal leeg op de paus na.

Dotan heeft het afgelopen jaar veel opgetreden in programma’s op de Italiaanse televisie met zijn liedjes ‘Numb‘ en ‘There Will Be A Way‘.

(Bron: Radio 538, RTL Nieuws; foto: Facebook)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder