Een weekeind lang Regenboogcornervlaggen in de eredivisie

De cornervlaggen bij alle wedstrijden in het betaald voetbal hebben komend weekeinde de kleuren van de regenboog. De aanvoerders dragen een band met de tekst #OneLove en trainers, scheids- en grensrechters dragen een regenboogspeldje.

Sportzender Fox rust de microfoons uit met een regenboogkap.

De actie is een initiatief van de Alliantie Gelijkspelen, die wordt gevormd door de John Blankenstein Foundation, voetbalbond KNVB, sportkoepel NOC*NSF, hockeybond KNHB en de Stichting Roze Voetbal FanClubs (RVFC).

De Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, Vrouwen Eredivisie, de Vereniging van Contractspelers (VVCS), Coaches Betaald Voetbal (CBV) en FOX Sports werken aan de actie mee.

Met de actie wil het betaald voetbal aandacht vragen voor inclusiviteit en (seksuele) diversiteit en is gekoppeld aan Paarse Vrijdag, een actiedag op scholen voor seksuele- en gender-diversiteit.

#OneLove is een campagne van de KNVB voor verbinding en is onderdeel van het gezamenlijke aanvalsplan tegen discriminatie, ‘Ons voetbal is van iedereen’. De spelers van Telstar spelen hun thuiswedstrijd tegen Almere City FC vrijdag in een speciaal ontworpen regenboogtenue (foto).

Promotiefilmpje van #OneLove:

(Bron: Eredivisie, AD; foto: Telstar)

