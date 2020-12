Platform: verbied het de buurman om nog in het bos te komen

on

Stichting Platform Keelbos heeft de gemeente Emmen gevraagd om een gebiedsverbod op te leggen voor het Noordbargerbos aan een boze buurman. De buurman stoort zich aan de mannen die in het bos lopen en sekscontact zoeken met andere mannen.

Volgens de stichting, die zich inzet voor de belangen van bezoekers van zogenoemde homo-ontmoetingsplekken, heeft de man zich de afgelopen twee jaar ernstig misdragen in het bos. Zo zou hij diverse keren op mensen die op de paden liepen zijn ingereden met zijn tractor en auto en zou hij een bestuurslid van Platform Keelbos tot drie keer toe met de dood hebben bedreigd.

Milieudelicten

Ook zou hij milieudelicten hebben gepleegd door mest en hooi op de paden in het bos te storten. Platform Keelbos beschuldigt de man ook van het opwerpen van aarden wallen, het openbreken van bestrating en het omver trekken van bomen om zo paden te blokkeren.

De boze buurman kwam in 2018 in het nieuws, nadat hij met zijn tractor was ingereden op een paar bezoekers van de homo-ontmoetingsplek. Daarbij kwam het tot een handgemeen, waarbij de telefoon van de man, waarmee hij bezoekers had gefotografeerd, werd ontvreemd.

Volgens de politie zou de man boos zijn, omdat bezoekers van het bos langs zijn woning rijden.

In een uitzending van RTV Drenthe vertelde de man destijds dat hij zich ergert aan de seksende mannen in het bos en aan de rommel die ze achterlaten.

Afsluiting

Het Noordbargerbos is tijdelijk alleen bereikbaar vanaf een doodlopende weg waar de man aan woont. Normaal gesproken lopen de meeste bezoekers via parkeerplaats Westerveld langs de N 34 bij Emmen het bos in.

Stichting Platform Keelbos heeft ook een klacht ingediend bij de Provincie Drenthe. Door werkzaamheden aan de N 34 is de parkeerplaats veel langer afgesloten dan vooraf werd meegedeeld. Volgens de stichting is er geen enkele noodzaak om de parkeerplaats nog afgesloten te houden.

(Bron: Platform Keelbos; foto: Roze Golf 2018)

