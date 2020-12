Franse staatssecretaris trekt ten strijde tegen staatshomofobie

on

De Franse staatssecretaris van Europese Zaken Clément Beaune is uit de kast. In een interview met het Franse Franse homomagazine Têtu dat deze week verscheen, vertelt hij dat hij homo is en een ‘extra verantwoordelijkheid’ voelt om de staatshomofobie in Polen en Hongarije te bestrijden.

Hij is van plan om volgend jaar een ‘LHBTI-vrije zone’ in Polen te bezoeken. Honderden Poolse gemeentes hebben zich tot LHBTI-vrije zone uitgeroepen. Daar zijn onder meer gelijkheidsmarsen zoals de gay pride verboden.

‘Ik wil niet dat mensen zeggen dat ik tegen LHBTI-vrije zones strijd omdat ik homo ben’, zegt Beaune. ‘Zeggen dat ik dat doe voor mezelf zou een belediging zijn. Als staatssecretaris van Europese Zaken heb ik een bijkomende verantwoordelijkheid. Ik moet voor tolerantie opkomen.’

(Bron: Tetu; foto: Gouvernement France)

