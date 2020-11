Dit zijn de complete Roze Golf-uitzendingen met Sinterklaas

on

In de Roze Golf van zondagavond 29 november was een samenvatting te horen van twee eerdere uitzendingen, waarin Sinterklaas te gast was.

De eerste keer dat de goedheiligman zijn opwachting maakte in de Roze Golf, was tijdens de allereerste uitzending op 5 december 1982. Het programma was bedacht door Henk Weijschede, samen met een aantal mensen van COC Twente-Achterhoek. Eén van hen was de stad-Sinterklaas van Oldenzaal, Willem Willemse.

Tien jaar geleden viel Sinterklaas de studio binnen in een uitzending waarin luisteraars liedjes hadden aangevraagd voor een dierbare. Rijmpiet had de liedjes voorzien van een passend gedicht, maar Sinterklaas was niet tevreden over de manier waarop de presentator die gedichten voordroeg.

Beide oorspronkelijke uitzendingen zijn hier terug te luisteren:

05-12-1982

05-12-2010

