Eén op de vijf reformatorische scholen is tegen homohuwelijk

Een relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht kan niet. Dat is de mening van twintig procent van de Nederlandse reformatorische scholen.

Dat blijkt uit onderzoek van het datajournalistiek platform Pointer van KRO-NCRV. Pointer onderzocht de schoolprofielen van reformatorische scholen.

In Nederland zijn 170 reformatorische scholen in het basis- of voortgezet onderwijs. Van de 137 scholen die een schoolprofiel of een soortgelijk document online hebben staan, zijn 34 scholen afwijzend tegenover homoseksualiteit.

Het schoolprofiel schetst een beeld van de school en laat zien wat de morele standpunten, de identiteit en de idealen van de school zijn. Het Bijbelse onderscheid tussen man en vrouw wordt bij een op de drie scholen met klem benadrukt.

Burgerschap

Scholen zijn sinds 2006 wettelijk verplicht om aandacht te geven aan burgerschap. Vanuit deze burgerschapsopdracht moeten scholen seksuele diversiteit behandelen in de lesstof. Maar zij zijn vrij in de manier waarop ze dat doen. De morele standpunten die in de schoolprofielen genoemd worden, liggen in de lijn van het gegeven onderwijs.

‘Onaanvaardbaar’

Het COC vindt de dergelijke schoolprofielen onacceptabel omdat ze een onveilig klimaat creëren voor LHBTI-leerlingen. Ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemt dat onaanvaardbaar: ‘Dit gaat rechtstreeks in tegen de gelijke behandeling van homo’s en hetero’s.’

