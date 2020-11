Geldinzamelingsactie oudste homokroeg Amsterdam is succes

on

De eerste homokroeg van Amsterdam, Cafe ’t Mandje, zit in geldnood. Als gevolg van de coronacrisis is de kroeg al meer dan zeven maanden dicht.

Uitbaatster Diana van Laar van het café aan de Zeedijk zette een paar dagen een oproep op Facebook om geld te doneren, zodat ze kan overleven. Mensen werd gevraagd geld over te maken via een Tikkie.

De actie was zo succesvol dat Van Laar de oproep alweer van Facebook heeft gehaald. Ze kan het voorlopig weer even uitzingen. Wie wil, kan nog wel doneren via de site van het café.

De steun van de overheid is volgens Diana Van Laar niet toereikend en komt maanden nadat betalingen gedaan moesten worden.

‘Het is mijn eer te na, maar wat geweldig hoe mensen reageren’, vertelt ze in haar gesloten kroeg tegen AT5..

Diana van Laar is het nichtje van oprichter Bet van Beeren, het icoon van vrij Amsterdam. Zij opende het café in 1927. In haar café kwam iedereen. Het was een geliefde ontmoetingsplek voor homo’s .

(Bron: AT5; foto: Café ’t Mandje)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws