Politieke partijen in Arnhem willen snel einde homogenezing

Het stadsbestuur van Arnhem moet in gesprek met kerken, moskeeën en betrokken hulporganisaties om homogenezing te stoppen. Dat vinden CDA en GroenLinks in de Arnhemse gemeenteraad, meldt Omroep Gelderland.

De partijen vinden dat het college van Burgemeester en Wethouders actief aan de slag moeten, vooruitlopend op een landelijk verbod op homogenezing.

Schade

Volgens CDA-raadslid Jan Hutten zegt homogenezing in de basis dat het onjuist of verwerpelijk is dat iemand homo of lesbisch is. ‘Terwijl ieder mens moet kunnen zijn wie hij of zij is. Daarbij is het triest als mensen onder invloed staan van genezers of organisaties die een andere mening hebben. Die genezingspraktijken zijn vaak niet lichtzinnig en schaden mensen geestelijk voor het leven.’

Homogenezing straalt volgens Hutten ook uit dat anders dan de norm zijn, verkeerd is. ‘Waarbij je ziet wat dat met jongeren doet: dit leidt jaarlijks tot vele mishandelingen, met geestelijk of fysieke schade en zelfs de dood tot gevolg.’

Voortrekkersrol

Marie José Navis (GroenLinks) wil dat Arnhem een voortrekkersrol neemt in het stoppen van homogenezing. De gemeenteraad zal daar de komende weken over beslissen.

(Bron: Omroep Gelderland; foto: gemeentehuis – A.J. van der Wal)

