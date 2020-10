Gemeente Leusden zoekt homo’s maar kan ze niet vinden

on

Leusden wil de positie van LHBTI’ers in de gemeente verbeteren en wilde daarover in gesprek met mensen uit de doelgroep. Het is de gemeente niet gelukt om met LHBTI’ers in contact te komen, blijkt uit de Lokale Inclusie Agenda.

In de agenda, die in november besproken wordt in de gemeenteraad, was bedacht om door middel van gesprekken erachter te komen of en in hoeverre LHBTI’ers te maken hebben met problemen om vervolgens te kijken naar oplossingen.

In februari dit jaar was een startbijeenkomst georganiseerd, waarbij ook vertegenwoordigers uit de LHBTI-gemeenschap waren ook uitgenodigd maar niet kwamen opdagen

Een tweede gespreksavond ging vanwege de uitbraak van het Covid-19 virus niet door. ‘Ook is het ons niet gelukt om telefonisch met een vertegenwoordiger van het COC te spreken. Uit een gesprek met lokale vertegenwoordigers leiden we af dat LHBT’ers niet of nauwelijks zichtbaar zijn in Leusden.’

‘Jongerencentrum Fort33 heeft laten weten dat een deel van hun doelgroep er niet voor uit durft te komen dat ze homo of lesbisch zijn, en dat dit ertoe leidt dat ze minder goed in hun vel zitten’, aldus de Lokale Inclusie Agenda.

‘(…) Maar we hebben gemerkt dat we meer/andere inspanningen moeten verrichten om ook echt met inwoners uit deze doelgroep in contact te komen.’

De burgemeester heeft maandag 2 november een afspraak met Laura van Nieuwenhuijze, voorzitter van het COC Midden-Nederland, schrijft De Stentor.

Kijk hier voor de Lokale Inclusie Agenda:

(Bron: Gemeente Leusden, De Stentor; foto: gemeente Leusden: burgemeester hijst de regenboogvlag 11 oktober 2020)

