Roze Golf 25-10: De mening van de Theoloog des Vaderlands

Kerken moeten vergeving vragen voor het leed dat homo’s is aangedaan. Dat schrijft de scheidend Theoloog des Vaderlands. Die woorden zijn van belang zegt ‘roze’ predikant Wielie Elhorst.

De Roze Golf bestaat 35 jaar. In de uitzending van 15 januari 2012 een rondleiding in homosauna ’t Bölke in Enschede. De sauna was net uitgeroepen tot Safe Sex Zone Sauna.

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 25 oktober tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Luister hier naar de volledige uitzending van 15 januari 2012:

