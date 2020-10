Regenboogvlag verbrand bij partijcentrum PALU Paramaribo

on

Bij de het partijkantoor van de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU) in Paramaribo is de regenboogvlag die daar in top hing, door onbekenden verbrand.

De regenboogvlag is volgens bestuurslid Imran Taus van de PALU een extra uiting van de ideologie van de linkse partij. Met het uithangen van de vlag wil de partij ook ook de LHBTI-beweging ondersteunen. Dat zal met het verbranden van de regenboogvlag niet veranderen.

‘Onze maatschappij kan zich niet de luxe permitteren om personen uit te sluiten, maar bovenal hebben wij de plicht om de fundamenten van onze samenleving, namelijk liefde, respect en acceptatie van elkaar, te helpen bewaken. Om tot liefde, respect en acceptatie te komen is het belangrijk dat wij beginnen elkaar beter te begrijpen’, zegt Taus tegen nieuwssite Waterkant.

Het is niet voor het eerst dat de regenboogvlag bij het partijkantoor wordt vernield. Twee jaar geleden werd tijdens de pride month zowel de regenboogvlag als de partij vlag verbrand.

(Bron: Waterkant.net)

