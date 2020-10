Homostel weg uit Babberich na pesterijen en scheldpartijen

on

Een homostel is binnen een jaar weer vetrokken uit Babberich. Volgens de bewoners had een groepje jongens het op hen gemunt. Het stel woonde in de oude pastorie aan het Babborgaplein.

‘Het is in- en intriest’, zegt de voorzitter van de dorpsraad in De Gelderlander. ‘Feitelijk laten ze zich verjagen. Iedereen is welkom in Babberich en dient hier prettig te kunnen wonen. Er had kans moeten zijn op een oplossing.’

Toen het stel er net woonde werd er gevoetbald,waarbij ballen tegen de garagedeur belandden. Later werden er stenen over de schutting gegooid en ‘tegelijkertijd hoorden we roepen: Homo’s! Homo’s!’

De bewoners zochten contact met de dorpsraad, die vervolgens de politie en de wijkagent inschakelde. Het stel kreeg een telefoonnummer, dat hij kon bellen als ze weer gepest zouden worden. Daar is geen gebruik van gemaakt, schrijft de krant.

De bewoners durfden de jongens niet meer zelf aan te spreken. Ze hadden gezien dat een van hen ‘een flink mes’ bij zich had.

Het stel zette vorige maand de oude pastorie te koop en is weer terugverhuisd naar Zeist.

De politiewoordvoerder laat de krant weten het spijtig te vinden ‘dat betrokkenen zich kennelijk genoodzaakt voelden om naar elders te verhuizen’.

Het stel hoopt dat de daders alsnog worden gepakt: ’Nu komen ze hier mee weg.’

(bron: De Gelderlander; foto: Google Streeview)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws