Kijktip: Film ‘Jongens’ over de liefde tussen Sieger en Marc

Misschien heb je ‘m al eens gezien, de film ‘Jongens’, maar het is een film die nooit gaat vervelen. ‘Jongens’ (regie Micha Kamp, 2013) gaat over Sieger, een sportieve, wat gesloten 15-jarige jongen die tijdens de zomervakantie de liefde ontdekt.

Sieger traint in een nieuw atletiekteam voor het NK-estafette en ontmoet de intrigerende, onvoorspelbare Marc. De vriendschap die zich ontwikkelt lijkt normaal, maar stiekem voelt Sieger meer voor Marc en hij raakt in een eenzaam gevecht met zichzelf als blijkt dat Marc ook verliefd is op hem.

Samen met zijn beste vriend Stef ontdekt Sieger een crossplek buiten het dorp. Daar lijkt alles als vanzelf te gaan en al snel krijgt Sieger iets met Jessica. Eindelijk telt hij mee voor zijn grote stoere broer Eddy, die daar in het geheim op een brommer scheurt.

Sieger houdt daarover zijn mond tegen zijn vader, die na het overlijden van hun moeder vaak botst met de opstandige Eddy. Sieger probeert te bemiddelen tussen de twee, maar heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Hij kan zijn gevoelens voor Marc steeds minder ontkennen.

‘Jongens’ won al diverse prijzen waaronder vier prijzen op het Zlin-jeugdfilmfestival in Tsjechië, de prijs voor beste Nederlandse familiefilm op Cinekid en de prijs voor beste jeugdfilm op het Lucas International Festival in Frankfurt.

NPO 3 Zappbios, zaterdag 3 oktober 15:30 uur.

