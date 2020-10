Oproep: hang de regenboogvlag op tijdens Coming Out Dag

on

Als je een regenboogvlag hebt, hang ‘m buiten. Die oproep komt van William van Gorkum, mede-organisator van de Regenboogdagen in Enschede.

Van Gorkum doet de oproep zondagavond in de Roze Golf.

Ook doet hij een beroep op winkeliers om hun etalage met regenboogkleuren in te richten. ‘Al die kleuren in de stad maken het gezellig. Juist in deze tijden zou het mooi zijn dat iedereen daar zijn steentje aan bij zou dragen’, aldus William van Gorkum.

Verder hoopt hij dat de Regenboogdagen in de nabije toekomst niet alleen tot Enschede beperkt blijven, maar dat de week rond Coming Out Dag (11 oktober) in de hele regio bol staat van de activiteiten.

Nu al zijn er speciale activiteiten in Almelo en ook in Hellendoorn wordt stil gestaan bij Coming Out Dag.

De Regenboogdagen in Enschede gaan dinsdag 6 oktober van start op de Universiteit van Twente.

