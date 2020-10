Religieuze militie Senegal arresteert tien vermeende homo’s

on

Een religieuze militie heeft afgelopen zondagavond tien mannen opgepakt die homoseksueel zouden zijn. De tien werden maandag op een plein in de heilige stad Touba aan het publiek getoond.

Behalve de mannen werden ook werden zestien prostituees en tien aanhangers van natuurgodsdiensten die waren opgepakt op het plein getoond, evenals in beslag genomen voorwerpen, waaronder 2.641 voetballen, 2.255 jurken en bodysuits,en 30 radio’s.

Martelingen

Zes van de tien vermeende homo’s werden uiteindelijk vrijgelaten na te zijn gemarteld, meldt een lokaal collectief dat anoniem wil blijven.

Om vrij te komen uit de kerkers van de Safiyatoul Amal-militie, moesten de zes jonge mannen berouw tonen in het bijzijn van hun familieleden en hun vermeende homoseksualiteit bekennen.

De vier mannen die vast bleven zitten, weigerden dit soort bekentenissen af ​​te leggen onder dwang, uit angst voor represailles van hun families.

Mensenrechtenactivisten hebben drie van de vier mannen vrij kunnen krijgen door een hoge boete te betalen. Voor de laatste nog gevangen zittende man is onvoldoende geld om hem vrij te krijgen.

De religieuze militie Safiyatoul Amal heeft een netwerk van informanten ter plaatse om homoseksuelen en de plaatsen die ze bezoeken op te sporen. Ook gebruikt ze homodatingsites om mannen op internet in de val te lokken, zegt een activist in de regio.

Oproep

De Franse homobeweging Adheos heeft in een brief aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen geen visum te verstrekken aan Serigne Cheikh lo Gabou, het hoofd van de religieuze militie Safiyatoul Amal, zodat hij Frankrijk en de Schengenlanden niet in komt.

In de brief vergelijkt Adheos de religieuze militie Safiyatoul Amal in Touba met ISIS (Daesh) en Al-Qaeda. ‘Dergelijk religieus extremisme leidde tot de aanslagen van 13 november 2015 in het Bataclan Theater en elders in Parijs, waarbij 131 mensen omkwamen’, aldus Adheos.

Land uit smokkelen

Eerder dit jaar werden al zes jonge mannen veroordeeld voor ‘onnatuurlijke’ daden. De negen deze week vrijgelaten mannen zijn ondergedoken, in afwachting van een vertrek naar het buitenland met hulp van mensenrechtenactivisten, verenigd in een anoniem collectief.

Sinds 2018 heeft dat anonieme collectief het al mogelijk gemaakt om bijna 50 slachtoffers het land uit te smokkelen, die waren opgepakt in de regio Diourbel rond de stad Touba, vanwege hun vermeende geaardheid of genderidentiteit.

(76 Crimes en français; schreenshot: Seneweb TV)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws