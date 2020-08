Regenboogfestival in Utrecht rond Coming-Outdag in oktober

on

In Utrecht wordt rond Coming-Outdag toch een roze feest: het Utrecht Rainbow Festival. Het festival is een alternatief voor Utrecht Pride dat niet doorging vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het festival wordt gehouden van vrijdag 9 tot zondag 11 oktober. De datum van het festival is niet toevallig gekozen: 11 oktober is het Coming-Outdag. Zichtbaarheid is dan ook een belangrijke reden om het festival te houden. ‘Het is belangrijk om jezelf te kunnen en mogen zijn, voor iedereen in de regio Utrecht’, zegt Laura van Nieuwenhuijze, waarnemend voorzitter van COC Midden-Nederland tegen RTV Utrecht.



Het festival is ontstaan doordat verschillende roze organisaties in de regio, waaronder COC Midden-Nederland, het Midzomergracht Festival en de Stichting Pann. ‘Het is de eerste keer dat we met alle roze Utrechtse organisaties een festival organiseren’, zegt Van Nieuwenhuijze. ‘Ik denk dat dit heel typerend is voor deze periode. Hoe mooi is het dat wij dit samen kunnen doen?’



Alle festiviteiten zullen volgens de richtlijnen van het RIVM verlopen, verzekert de organisatie. Hoe het festival eruit komt te zien, wordt de komende weken bekend. Van Nieuwenhuijze wil alvast een tipje van de sluier oplichten. ‘Denk naast leuke feesten ook aan een debat, netwerkborrel en mooie films.’



‘Het is nog niet bekend of we dit festival vaker gaan houden. Maar als het zo uitpakt zoals wij hopen, dan gaan we zeker meerdere edities maken.’

(Bron: RTV Utrecht)

