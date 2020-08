Plan om Roze Zaterdag in 2023 weer in Enschede te houden

on

Als het aan Sander Aalbertsen ligt, wordt Roze Zaterdag in 2023 weer in Enschede gehouden. Hij heeft de plannen besproken met Wethouder Kampman en die is enthousiast, meldt dagblad Tubantia.

Het zou dan de derde keer zijn dat het evenement in Enschede wordt gehouden. Roze Zaterdag werd voor het eerst in 1987 in Enschede gehouden, de laatste keer was in 2004.

Roze zaterdag wordt elk jaar in een andere stad gehouden. Dit jaar was Leeuwarden aan de beurt, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus is dat een jaar uitgesteld. Rotterdam zou het evenement in 2021 organiseren, maar dat wordt nu 2022. De eerste mogelijkheid voor Enschede is 2023.

