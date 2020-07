De 25ste Pride Week in Amsterdam is coronaproof begonnen

on

In Amsterdam is de 25ste Pride Week van start gegaan. Wethouder Rutger Groot Wassink opende iets na twaalf uur het programma van de Pride met een toespraak voor een beperkt publiek bij het homomonument op de Westermarkt.

‘Belangrijk is dat corona ook de Pride er niet onder krijgt. De boodschap staat overeind en die moet altijd zichtbaar zijn. Juist nu is het belangrijk vrijheid, de mensenrechten, onze grondrechten te vieren. Daar moeten we elke dag voor vechten. Geweld komt nog steeds voor. We moeten ons blijven uitspreken.’

‘Pride vieren op anderhalve meter is niet makkelijk. Maar laten we met inachtneming van de coronaregels zichtbaar zijn’, aldus de wethouder.

Een van de onderdelen van de Pride is een ‘Find all flags tour’, een wandeling door de stad langs voor LHBTI’ers markante plekken. Via een QR-code en een app wordt een toelichting gegeven pover het belang van de plek. De wandeling start bij het homomonument. AT5 liep zaterdagmiddag mee.

Vanuit de bibliotheek in Amsterdam is er dagelijks Pride TV. Onder meer via Youtube zijn de programma’s te bekijken.

Zaterdag 1 augustus is er tussen het Museumplein en de Dam een demonstratie om aandacht te vragen voor LHBTI-rechten.

(Bron: AT5, Het Parool; foto: Pride Amsterdam)

