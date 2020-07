‘Pride Tour’ trekt langs asielzoekerscentra voor zichtbaarheid

on

In Amsterdam is zaterdag de AZC Pride Tour van start gegaan bij het asielzoekerscentrum . In een week tijd worden in het hele land asielzoekerscentra aangedaan om te werken aan de zichtbaarheid van LHBTI-asielzoekers.

De tournee is een alternatief voor deelname aan de Canal Parade van Amsterdam Pride, die dit jaar niet doorgaat vanwege de uitbraak van het coronavirus en wordt georganiseerd door LGBT Asylum Support.

Tijdens de bijeenkomsten worden verhalen vertelt door LHBTI-asielzoekers.

‘Schaamtecultuur’

‘Als je uit een schaamtecultuur komt waar bijvoorbeeld het woord homoseksualiteit absoluut taboe is, kan er niet verwacht worden dat je daar open over durft te spreken. En zeker niet tegen een vreemde’, aldus voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support.

‘Met deze tour laten we een statushouder zijn of haar verhaal vertellen. Dit gebeurt in kleine groepen als een soort van sit-in met brunch. Deze en andere persoonlijke verhalen worden tijdens de Pride en in de aanloop naar Pride 2021 in geschreven vorm gepubliceerd op de website van UNHCR Nederland.’

Uitleg Artikel 1

De bijeenkomsten zijn buiten de centra in de open lucht. De tour is tevens een aanloop naar Nationale Coming Out Dag op 11 oktober 2020. Die dag wil LGBT Asylum Support bij alle AZC’s een bord onthullen met uitleg over grondwet artikel 1 in verschillende talen. Op dat bord komt een QR-code met verwijzing naar alle trotse verhalen.

Kortekaas: ‘Het bord is mede mogelijk door een gift van Erwin Olaf die zich altijd heeft uitgesproken tegen discriminatie. Dat is voor LHBTI-asielzoekers niet mogelijk. We willen met dit bord positief uitdragen dat een AZC een veilige plek moet zijn voor iedereen. Daarmee kan het een afspiegeling zijn van onze samenleving waarin we discriminatie niet toestaan.’

Dit is het tourschema:

Zondag 26 juli, naast AZC Ter Apel, 13-14.30 uur

Maandag 27 juli, naast AZC Drachten, 13-14.30

Dinsdag 28 juli, naast AZC Hoogeveen, 13-14.30

Woensdag 29 juli, naast AZC Wageningen, 13-14.30

Donderdag 30 juli, van AZC Sneek naar Amsterdam

Vrijdag 31 juli, naast AZC Grave, 13-14.30

Zaterdag 1 augustus Demonstratie in Amsterdam, 10-12.00, vervolgens naast AZC Almere, 14-15.30

Zondag 2 augustus, naast AZC Dronten, 13-14.30

(Bron en foto: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:Nieuws