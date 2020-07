Geld voor gediscrimineerde Duitse homoseksuele militairen

on

Het Duitse ministerie van Defensie gaat homoseksuele militairen compenseren die in het verleden slachtoffer zijn geworden van discriminatie. Minister Kramp-Karrenbauer van Defensie werkt op dit moment aan een wetsvoorstel, melden Duitse media.

Het gaat met name om militairen die in het verleden door een militaire rechtbank zijn veroordeeld voor het verrichten van homoseksuele handelingen met wederzijdse toestemming voor het jaar 2000. Pas vanaf dat jaar werden lesbische, homo- of biseksuele militairen volwaardig onderdeel van het Duitse leger.

Tot 1960 was homoseksualiteit in Duitsland en het Duitse leger verboden. In de loop der jaren konden homoseksuele militairen wel toetreden tot het leger, maar kregen ze geen verantwoordelijke taken toegewezen.

Tot 2000 konden ze niet gepromoveerd worden tot leidinggevende functies en ook kregen ze in sommige gevallen een lager salaris en pensioen uitgekeerd.

Compensatie uniek

De slachtoffers hebben tot op heden nooit een schadevergoeding of compensatie gekregen. Hoe de compensatie eruit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk. Betrokken militairen zouden ook financiële vergoedingen kunnen krijgen, maar over de hoogte daarvan is nog niets bekend. Ook militairen uit de voormalige DDR moeten er aanspraak op kunnen maken.

Kramp-Karrenbauer wil op 17 september haar wetsvoorstel indienen. Op die datum komt ook een onderzoek naar buiten over de behandeling van homoseksuelen in het Duitse leger.

(Bron: NOS; foto: Bundesministerium der Verteidigung)

