Soedan schrapt doodstraf en geseling voor plegen sodomie

In Soedan is de doodstraf en geseling geschrapt voor het ‘plegen van sodomie’. Onder de oude wet stonden 100 zweepslagen voor een eerste overtreding, vijf jaar celstraf voor een tweede en de doodstraf voor de derde keer.

De straffen zijn omgezet naar gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar tot levenslang.

De beslissing om de doodstraf en geseling te laten vallen, wordt door de activisten verwelkomd, hoewel ze constateren dat homo’s nog steeds met gevangenisstraffen worden geconfronteerd.

‘Deze aanpassingen zijn nog steeds niet genoeg, maar ze zijn een geweldige eerste stap voor de overgangsregering die veranderingen probeert door te voeren’, zegt Noor Sultan, oprichter van Bedayaa, een LHBTI-groep in Egypte en Soedan in de Britse krant The Independent. ‘We zien dit als een positieve verandering op het pad naar hervorming.’

Er is ook kritiek op de versoepeling van de wet in het conservatieve Soedan, waar een overgangsregering heeft beloofd het land naar democratie te leiden na de val vorig jaar van Omar al-Bashir, die sinds 1989 aan de macht was.

De wetswijziging maakt deel uit van verschillende hervormingen die vorige week door de minister van Justitie waren aangekondigd. Ook genitale verminking van vrouwen wordt verboden en vrouwen mogen voortaan zonder toestemming van een mannelijk familielid met hun kinderen reizen.

