D66 Wijchen wil stedenband met Poolse stad kritisch bekijken

Als het aan D66 in de gemeenteraad van Wijchen ligt, wordt de stedenband met Stargard tegen het licht gehouden. De Poolse stad ligt in een provincie waar een anti-LHBTI-lobby actief is.

‘Je ziet dat de anti-LHBT-beweging zich snel verspreidt in Polen’, zegt D66-fractievoorzitter Kees van Galen tegen Omroep Gelderland. ‘Dat vinden wij een zorgwekkende ontwikkeling.’

D66 heeft vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. De partij wil weten hoe sterk de band met Stargard is.

‘Voor zover ik weet, wordt de relatie met de Poolse stad niet heel actief onderhouden, maar de vriendschap staat nog steeds op onze gemeenteborden vermeld.’

‘Juist nu er in Nederland steeds meer aandacht is voor discriminatie moet je je afvragen in hoeverre je als lokale overheid bijdraagt aan intolerantie. Ook op indirecte manieren’, zegt Van Galen. ‘Ik zeg niet dat we het per se allemaal beter weten in Nederland, maar we moeten hier wel af en toe bij stilstaan. Dat is het minste wat we als de gemeente Wijchen kunnen doen.’

De gemeente Nieuwegein verbrak recent de vriendschapsband met de stad Pulawy, die uitgeroepen is tot LHBT-vrije zone.

(Bron: Omroep Gelderland; afbeelding: Google Streetview)

