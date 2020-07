Actie om anonieme homoseksuele voetballer te steunen

on

Oranje-international Merel van Dongen is een actie gestart om de anonieme homoseksuele Premier League voetballer een hart onder de riem te steken: #YouCanCountOnMe.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. ‘2020 is lelijk genoeg geweest’, schrijft Van Dongen die speelt bij Atlético Madrid op Twitter.

‘Het is tijd voor iets moois én voor verandering. Die is mogelijk. Dat bewijst de geschiedenis. Jackie Robinson was de eerste zwarte honkballer en Billie Jean King won de battle of the sexes. Nu is het tijd voor de eerste homoseksuele profvoetballer. Dit is jouw erfenis, maar het is altijd spannend als je voorop loopt. Spannend als je de eerste bent. Alles wat wij nu voor jou kunnen doen, is je een veilige omgeving bieden. Dus, laat hem weten dat we hem steunen. #YouCanCountOnMe.’

De anonieme homoseksuele voetballer schreef in een open brief aan twee kranten dat hij dagelijks worstelt met zijn geaardheid. ‘De voetbalwereld is niet klaar voor een openlijk homoseksuele speler’, schrijft hij .

De actie van Van Dongen is inmiddels honderden keren geretweet, onder anderen door Barbara Barend en Claudia de Breij.

(Bron: Algemeen Dagblad)

