Engelse topvoetballer komt anoniem in open brief uit de kast

Een voetballer uit de Engelse Premier League schrijft in een open brief dat hij homoseksueel is. Hij schrijft dat zijn familie en vrienden op de hoogte zijn, maar dat hij nog niet klaar is om zijn geheim te delen met zijn coach en medespelers.

Zijn droom om profvoetballer te worden is uitgekomen. ‘Maar er is één ding dat me onderscheidt van andere spelers in de Premier League. Ik ben homo. Zelfs dit alleen maar opschrijven is een grote stap voor me.’

De brief is naar buiten gebracht door de Justin Fashanu Foundation, die de speler ondersteunt. De Justin Fashanu Foundation is vorig jaar opgericht en vernoemd naar de eerste openlijk homoseksuele topvoetballer. De brief is gepubliceerd in twee tabloids, waaronder The Sun.

‘Het is moeilijk mijn geheim niet te delen met mijn teamgenoten, met wie ik dagelijks optrek. Ik hoop dat er een dag komt dat dat kan’, aldus de anonieme voetballer. ‘Het heeft steeds meer invloed op mijn mentale gezondheid. Het is soms een nachtmerrie, maar ik vrees dat de voetbalwereld er nog niet klaar voor is. Er zijn radicale veranderingen nodig wil ik me veilig genoeg voelen om de stap te zetten.’

‘Tijd is rijp’

‘Het is jammer dat de brief anoniem is, maar dat is wel begrijpelijk. De brief raakt je wel. Hopelijk zet het mensen aan het denken”, zegt Thijs Smeenk, bestuurslid van de John Blankenstein Foundation (JBF) in Trouw. JBF zet zich in Nederland in voor acceptatie van homoseksualiteit in de sport. Smeenk ziet de brief als een belangrijk signaal dat kan duiden op een naderende doorbraak. In het nationale en internationale mannenvoetbal zijn er nu geen spelers die openlijk homo zijn.

‘Vroeger hadden mensen gezegd: er zijn geen homo’s in het voetbal. Die fase zijn we echt voorbij. Dit kan weleens het begin zijn van iets dat niet meer te stoppen is. De tijd is er nu rijp voor.’

Angst voor reacties

Smeenk kent in Nederland ‘een handjevol’ homoseksuele profvoetballers. Ze durven uit angst voor de reacties in het wereldje en in stadions niet uit de kast te komen. ‘Die jongens lezen nu ook die brief en merken dat het klimaat echt aan het veranderen is. Ze denken misschien wel: dat ga ik ook doen. Dit waait niet zomaar over. Ook de Engelse voetbalbond kan hier niet aan voorbijgaan. Dit maakt wel duidelijk dat het klimaat niet goed is. Ze zullen het meer moeten gaan benoemen.’

(Bron: Trouw, The Sun)

