Nieuwegein stopt met band Pulawy vanwege LHBTI-vrije zone

Nieuwegein heeft de vriendschapsband met de Poolse stad Pulawy verbroken. In Pulawy werd een ‘LHBTI-vrije zone’ ingesteld. De gemeenteraad van Nieuwegein nam daarop een motie aan om per direct alle contacten met de Poolse stad te verbreken.

Verantwoordelijk wethouder Marieke Schouten plakte na het aannemen van de motie een regenboogsticker over de naam Pulawy op de borden bij de invalswegen van Nieuwegein.

‘Dit is een statement. Homovrije zones zijn not done’, zegt de wethouder tegen RTV Utrecht. Volgens haar strookt het instellen van zo’n ‘LHBTI-vrije zone niet met de regenboogagenda van haar gemeente.

Zorgen

‘In onze stad mag iedereen er zijn. Het maakt niet uit wie je bent, wat voor kleur je hebt, wat je gelooft of wat je seksuele geaardheid is’, aldus Schouten. ‘Als je dan in vriendschap verbonden bent met een stad waar dat niet kan, is er veel reden om te zeggen: we hebben zorgen over wat er bij jullie gebeurt.’



Burgemeester Frans Backhuijs stuurde in maart een brief naar de burgemeester van Pulawy, waarin hij zijn zorgen uitte over het uitsluiten van mensen op grond van hun seksuele geaardheid. Op de brief kwam geen reactie.

Nieuwegein had vanaf 1994 een stedenband met Pulawy. Eind 2015 werd dat teruggebracht tot een vriendschapsband. De band draaide om het uitwisselen van mensen en ideeën. ‘Je leert elkaar beter kennen’, aldus wethouder Marieke Schouten.

Namibië

Nieuwegein heeft ook een stedenband met Rundu in Namibië. In dat land is homoseksualiteit strafbaar. Dit najaar wordt in de raad besproken of de stedenband met Rundu gehandhaafd moet worden, zegt de gemeente.

Europa

De LHBTI-vrije zones zijn een reactie op het LHBT-manifest dat de burgemeester van Warschau in februari 2019 ondertekende. Met het manifest beloofde hij zich in te zetten voor gelijke rechten voor LHBTI’ers. Naar schatting zijn er zo’n tachtig van dergelijke zones in Polen

Het Europees Parlement veroordeelde vorig jaar december in een motie dergelijke zones.

(Bron en screenshot: RTV Utrecht)

