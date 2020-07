on

De Roze Viering in Amsterdam die traditioneel in de Pride week wordt gehouden, is dit jaar online te volgen.

Kerkgangers worden niet toegelaten in de Keizersgrachtkerk in verband met de coronamaatregelen.

De viering is dit jaar op zondag 2 augustus en begint om half elf.

Voorganger tijdens de viering is Wielie Elhorst en het thema is: Wie zeggen de mensen dat ik ben?

De viering is onder meer te volgen via de site van de Keizersgrachtkerk en via Pride TV.

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden...

Categorieën:En verder