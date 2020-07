Alternatief voor de Pride en de botenparade in Amsterdam

on

In de Pride-week worden allerlei activiteiten georganiseerd als alternatief voor de geplande Pride Amsterdam, die vanwege de uitbraak van het corona-virus niet doorgaan.

Online is er van alles te beleven, waaronder negen dagen lang een dagelijks live programma vanuit het theather van de OBA met gasten in de zaal, ,maar ook met schakelingen met gasten die gewoon thuis zitten. De uitzendingen zijn te volgen via www.pridetv.nl en via diverse kanalen op de kabel.

Op straat kan in de week van zaterdag 25 juli tot en met zondag 2 augustus de ‘Find all flags tour’ worden gelopen als alternatief voorde Pride Walk. Iedereen kan op eigen gelegenheid vanaf het Homomonument bij de Westerkerk langs allerlei voor de LHBT+-community markante plekken in Amsterdam wandelen. De route is inclusief plattegrond en speciaal speldje voor € 5 te koop bij Pinkpoint op de Westermarkt.

Expositie op de Dam

Op de Dam wordt in diezelfde periode een open lucht expositie gehouden. De expositie bestaat uit 73 vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog in het wetboek van strafrecht staat. Om de mast van elke vlag komt een bord met tekst en uitleg. Aan de rand van de Dam worden informatieborden geplaatst met de duiding van het project.

Demonstratie

Op zaterdag 1 augustus van 10:00-14:00 uur is er een demonstratie om zichtbaarheid te zijn en aandacht te vragen voor de rechten van LHBTI’s.

‘Zichtbaarheid van de seksuele- en genderdiversiteit is erg belangrijk voor de emancipatie van onze community’, zegt directeur Lucien Spee van Pride Amsterdam. ‘We kunnen het ons daarom niet veroorloven om een jaar over te slaan. Aandacht blijven vragen voor onze boodschap is essentieel en constant werken aan de acceptatie van de LHBT+gemeenschap.’

De complete programmering staat vanaf zondag 5 juli op www.pride.amsterdam.nl

