De Roze Golf van 14 juni alsnog als podcast te beluisteren

De Roze Golf van 14 juni is vanaf nu alsnog als podcast te beluisteren. Normaal gesproken zijn alle uitzendingen direct na de uitzending op zondagavond als podcast beschikbaar, maar door een fout stond de aflevering van de 14de niet klaar in de lijst op de diverse platforms.

In de aflevering van 14 juni is het verhaal van Suzanne te horen. Zij is transgender maar kan geen wek vinden. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat ze in transitie is. Remke Verdegem van Transgender Netwerk Nederland en Catharina Visser van GenderTalent reageren.

Verder is in deze Roze Golf Harald Linkels te horen. Hij woont al jaren op Bonaire en vertelt over de gevolgen van de coronacrisis voor het eiland en voor hemzelf.

Luisteren naar de Roze Golf als podcast kan via Stitcher, Spotify en via iTunes.

