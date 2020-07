Roze Golf 05-07: De schlagers van Wim op de mannencamping

on

Wim runt samen met zijn man Peter een men-only camping in Loosdrecht. Wim is gek van schlagers. Hij weet veel van de artiesten en zingt de liedjes graag mee (rechts op de foto).

Speciaal voor de Roze Golf zet hij zijn favoriete liedjes op een rij en vertelt over de uitvoerende artiest(en).

De Roze Golf is hier te beluisteren op zondagavond 28 juni tussen 22:00 en 22:30 uur en hier op een later tijdstip.

Luisteren naar de Roze Golf kan ook via Stitcher, Spotify en via iTunes.

Deze aflevering stond gepland voor zondag 28 juni maar werd doorgeschoven in verband met de Rainbow Sit In die zaterdag 27 juni in Enschede werd gehouden.Een verslag van deze demonstratie is te horen in de Roze Golf van 28 juni.

Categorieën:Info uit de radio-uitzending, Overijssel