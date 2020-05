Kim is sinds twee jaar vrouw en wil Miss Gay Holland worden

on

Kim Verstappen is een vrouw. Maar dat is ze pas sinds twee jaar; daarvoor was ze Wim. Ze is transseksueel en zit nog in transitie. Ze is kwetsbaar, maar toch springt ze op de barricaden.

Ze wil Miss Gay Holland worden.

Kim (23) zet zich in voor belangen van LHBTI’ers in het COC en ook in de regenboogwerkgroep van de gemeente Den Bosch. ‘En met die Miss-titel kan ik meer bereiken dan ik nu doe. Ik kan dan een groter publiek bereiken.’

Want er is werk aan de winkel: ‘Ik zie nog te vaak dat in de community mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Laten we eerst elkaar accepteren voordat we gaan roepen dat iedereen ons moet accepteren.’

De kanshebbers voor de Miss Gay Holland verkiezing zie je hier. Stemmen kan tot 16 mei via info@missgayholland.nl. De uitslag wordt op 23 mei bekend.

(Bron en screenshot: Omroep Brabant)

