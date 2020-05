Maandag is de honderdste geboortedag van Benno Premsela

on

Op maandag 4 mei is het honderd jaar geleden dat Benno Premsela werd geboren. Hij was mede door zijn oorlogservaringen een groot voorvechter van de homo-emancipatie.

Premsela was vormgever en binnenhuisarchitect en overleed in 1997. Heel bekend is de door hem ontworpen Lotek lamp uit 1982.

Hij werd in 1947 lid van de Shakespeare Club, de voorloper van het COC, waar hij jarenlang voorzitter van was.

In 1964 was Premsela, na Gerard Reve, de tweede Nederlandse man die openlijk op tv uitkwam voor zijn homoseksualiteit. Daarover zei hij in 1971 tegen de Volkskrant: ‘Er kon je in de verhoudingen van toen, de afkeer, de discriminatie, natuurlijk van alles overkomen, maar ik had het gevoel: er kan mij niets meer gebeuren. Er is een wereld vergaan. Dat gevoel heb ik nog, dat er niets meer kan komen dat erger, dreigender is, dan wat toen was.’

