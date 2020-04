Voorzitter LGBT Asylum Support Koninklijk onderscheiden

on

Oprichter en voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn inzet voor LHBTI-asielzoekers.

De benoeming viel samen met een brief aan de koning, waarin LGBT Asylum aandacht vraagt voor de onveilige situatie van asielzoekers in AZC’s vanwege het coronavirus. Eerder ontving de verantwoordelijk staatssecretaris al een dergelijke brief.

Erkenning

Sandro Kortekaas ziet de benoeming als ‘een enorme waardering niet voor alleen voor mij en stichting LGBT Asylum Support maar vooral voor alle LHBTI-asielzoekers in Nederland en iedereen die hen een warm hart toedraagt. Het is een statement voor een kritische LHBTI-activist waarbij vooral erkenning voor de positie van alle LHBTI-asielzoekers in Nederland en van iedereen die zich voor hen inzet.’

Traditie

De Gemeente Groningen stelt dat ‘Kortekaas in de traditie van Benno Premsela en Bob Angelo een bevorderaar van de kunsten én met nadruk een voorvechter van homorechten van de tweede generatie mag worden genoemd. Hij is sinds zijn studiejaren al decennialang actief binnen de LHBTI-beweging. Niet alleen als bevorderaar van de kunsten, maar ook in zijn rol als oprichter en voorzitter van de Stichting LGBT Asylum support.’

Uniek

Burgemeester Schuiling: ‘Het vrijwilligerswerk dat de heer Kortekaas doet is uniek. Er zijn organisaties die zich op afstand ook met dezelfde problematiek bezighouden, maar niet zoals hij daadwerkelijk vluchtelingen helpt en begeleidt in hun procedures en het informeren van Tweede Kamerleden over deze problematiek.’

Politieke agenda

‘De heer Kortekaas heeft zich op geheel vrijwillige basis ingespannen om het beleid én de uitvoering op de politieke agenda te krijgen om zo te komen tot een andere praktijk daar waar het gaat om toelating van LHBTI-asielzoekers. Hij heeft met zijn organisatie gezorgd voor een rapport waarin blijk wordt gegeven van de tekortkomingen in het geldende beleid en waarin voorbeelden zijn opgenomen van LHBTI-asielzoekers die ten onrechte vluchtelinggerechtelijke bescherming onthouden werd. Door deze rapportage en de aandacht die daarmee werd gegenereerd is er nieuw beleid ingevoerd en is er een handvat gekomen om te werken aan een betere beoordeling van de aanspraken op bescherming van LGBT-asielzoekers’, aldus de burgemeester.

(Bron: LGBT Asylum Support, Gemeente Groningen; foto: LGBT Asylum Support)

