‘Nog steeds onvoldoende maatregelen in AZC’s tegen corona’

on

In veel AZC’s worden onvoldoende maatregelen genomen om verspreiding van het corona-virus te voorkomen. Opnieuw stelt LGBT Asylum Support de situatie voor asielzoekers aan de orde in een brandbrief aan de verantwoordelijk staatssecretaris.

‘Bij veel opvanglocaties is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk. Ook is er bij veel opvanglocaties geen deurbeleid rond handhygiëne, is het wifi niet toereikend, isolatie niet mogelijk en wordt geen of onvoldoende extra informatie verstrekt over quarantaine’’, stelt LGBT Asylum Support

Als voorbeeld geeft LGBT Asylum Support de situatie in het AZC Hoogeveen, een voormalige gevangenis. ‘Waar in de regel vroeger twee personen per cel werden opgevangen, worden er nu vier personen in stapelbedden gehuisvest. Daarmee kunnen ze op geen enkele wijze de anderhalvemeter-richtlijn van het RIVM opvolgen.’ Volgens LGBT-Asylum Support maken de bewoners in het centrum zich grote zorgen.

Het COA stelt dat deze vorm van opvang gezien moet worden als familieverband. Die vergelijking gaat niet op. LGBT Asylum Support sluit zich aan bij Yntse Koenen van FNV Justitie en Veiligheid. Die zei in een uitzending van EenVandaag van 14 april dit jaar over de onrust onder gevangenen: ‘Het is geen gezinssituatie. Hier word je gedwongen samen te leven in die cel. Terwijl mensen buiten worden beboet als ze samenzijn, worden hier mensen gedwongen.’

Met deze noodkreet vraagt LGBT Asylum Support de staatssecretaris alles in gang te zetten om ervoor te zorgen dat ook asielzoekers zich in Nederland ten tijde van cornoa zich veilig kunnen voelen.

Naar aanleiding van een eerdere brief aan de staatssecretaris zijn de doktersposten die bij alle AZC’s gesloten zijn, nu gratis bereikbaar.

De foto’s gemaakt in het AZC Hoogeveen.

(Bron en foto’s: LGBT Asylum Support)

Dit delen: E-mail

Print

Tweet



Vind ik leuk: Like Laden…

Categorieën:Nieuws